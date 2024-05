Pérola estreia neste domingo em programação especial de Dia das Mães

Neste domingo (12), Dia das Mães, o Canal Brasil irá celebrar a data com uma mostra especial de filmes que mostram diferentes histórias relacionadas à maternidade, incluindo a estréia do longa Pérola. A partir de 20h25min, serão exibidos os curtas Mãe Solo, de Camila Lopes de Moraes, e Vaca Profana, de René Guerra, e os longas A Mãe, de Cristiano Burlan, Pérola, de Murilo Benício, e Benzinho, de Gustavo Pizzi. Pérola é uma coprodução do Canal Brasil, que estreia às 22h30min e traz Drica Moraes no papel da personagem-título. No filme, Mauro (Gustavo Machado), seu filho, volta para a casa da mãe em Bauru após a sua morte, onde revisita memórias e reconstrói a história de Pérola através de suas lembranças. O drama é baseado no livro homônimo de Mauro Rasi e estreou no Festival do Rio, além de ter sido o grande vencedor do 26º Festival de Cinema Brasileiro de Paris.