SPC adia shows em Porto Alegre

Por conta das enchentes que assolam o estado, o grupo Só Pra Contrariar adiou os shows da turnê SPC Acústico 2 - O Último Encontro, previstos para acontecer nos dias 17 e 18 de maio, no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685). Os dois encontros com os fãs gaúchos foram remarcados para os dias 20 e 21 de setembro deste ano. Eles ocorrerão no mesmo local e todos os ingressos permanecerão válidos para as novas datas. Os clientes que optarem pelo reembolso, tiverem dúvidas ou precisarem de mais informações, devem entrar em contato pelo e-mail [email protected]