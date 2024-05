Letras inéditas de Rita Lee serão musicadas por Roberto de Carvalho

Ainda neste mês de maio, Roberto de Carvalho lançará a primeira música de Rita Lee, um ano após a morte da artista (e amor da vida dele). E mais músicas estão por vir. A informação foi publicada pelo próprio Roberto de Carvalho, na conta dele no Instagram, ao compartilhar uma entrevista cedida à revista Piauí. "Ainda estou descobrindo o que ela deixou. Tem muita coisa. Dia desses, encontrei um caderno cheio delas", contou Carvalho, sobre letras inéditas de Rita Lee.Entre as letras não musicadas que serão trabalhadas por Carvalho está Ego, publicada por Rita no livro Rita Lee: uma autobiografia (2016).Em certo trecho da letra, Rita escrevera: "Do Deus que eu duvidei, o sim / Das mortes que vivi, o além / Dos vícios que virei refém / Dos bichos que sou, felina / Na velha que estou, menina""Eu amo esses versos", declarou Carvalho.Segundo o viúvo da cantora, além de um caderno com letras inéditas, o acerto de Rita também inclui gravações não oficiais, ensaios em fitas cassete e sobras.Além desse material cru, Rita Lee havia trabalhado no projeto Bossa n' Movies, que acabou não sendo levado a frente. Três músicas do projeto foram gravadas, duas delas receberam a gravação de voz de Rita.É uma delas que será lançada ainda em maio, após a exibição de um clipe inédito no Fantástico, da Globo. A data de lançamento ainda não foi confirmada.