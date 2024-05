Exposição 'O Mundo Sensível dos Mitos' na Ufrgs é adiada

A exposição O Mundo Sensível dos Mitos: A Ciência e a Arte de Claude Lévi-Strauss, que iria inaugurar na próxima quinta-feira (9), no Museu da UFRGS (avenida Osvaldo Aranha, 277) foi adiada. De acordo com a assessoria de comunicação, uma nova data será anunciada assim que a situação das enchentes no Rio Grande do Sul se normalizar.