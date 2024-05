Bar Opinião adia shows por conta das enchentes

Igor Natusch e Maria Eduarda Zucatti

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) anunciou, nesta última segunda-feira (6), que adiará todos os eventos previstos para acontecerem na casa. Por conta das enchentes que assolam o estado, o local foi evacuado e permanecerá fechado até segunda ordem. "Em razão das enchentes que ainda atingem Porto Alegre, informamos que toda a nossa programação prevista para ocorrer nos próximos dias está sendo transferida. As novas datas serão divulgadas aos poucos, na medida das confirmações", afirma a assessoria da produtora. Os shows que estavam previstos serão reagendados, com datas ainda não divulgadas.

Assim, apresentações como Black Alien (prevista para 9 de maio), Os Replicantes 40 anos (16 de maio) e Clarice Falcão (17 de maio) não devem acontecer nas datas previstas, ficando no aguardo de definições, de caso a caso, sobre novos dias e horários. A tendência é que atividades agendadas para o Auditório Araújo Vianna - como os shows de Arnaldo Antunes e Vitor Araújo (10 de maio), Gipsy Kings By Diego Baliardo (15 de maio) e Só Pra Contrariar Acústico (17 de maio) - e no Teatro de Câmara Túlio Piva - como Andiara Mumbach e Marcel Estivalet (11 de maio) e a temporada de TOC, Uma Comédia Obsessiva Compulsiva (a partir de 17 de maio) - também sejam reagendadas para outras datas.

"Não se preocupe com o seu ingresso, (pois) todos continuarão valendo posteriormente. Já o retorno das nossas atividades será anunciado tão logo tenhamos a normalização da situação na capital", afirma a produtora em nota.

Nos últimos dias, o Opinião vinha funcionando como ponto de coleta para doações para os desabrigados pelos alagamentos em Porto Alegre e na Região Metropolitana. No entanto, com o aumento do volume de água na região da Cidade Baixa, onde a casa de shows está localizada, o processo de recolhimento de donativos foi interrompido, já que havia risco (até o final da tarde de segunda-feira) de que a estrutura fosse atingida pelas águas que subiam pela região. A coleta de donativos foi transferida para o Ginásio da Associação dos Servidores do DEMHAB (rua Conde D’Eu, 66 - Santana).