Servidos? MACRS apresenta exposição "Nham Nham Nham"

Exposição que pretende dar fome em quem a visita, Nham Nham Nham é idealizada pelo Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul e foi aberta ao público na última quinta-feira (2). Ela está localizada na Galeria Augusto Meyer, 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) e pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 10h às 19h até o dia 30 de junho. A entrada é franca.



Com curadoria de Céu Isatto e Lael Peters, a exposição promete explorar a relação sinestésica entre visão e apetite, deixando o público com vontade de "devorar" as obras de arte. Materiais como parafina, pigmentos tóxicos, tecido, esmalte, silicone e polímeros despertam o apetite visual dos visitantes.



Essa é a primeira mostra selecionada no edital Chamada Aberta, que tem o objetivo de ocupar as galerias do Macrs com propostas aprovadas pelo Comitê de Acervo e Curadoria do Museu. As obras são de artistas emergentes do sul e sudeste do Brasil, como Gelson da Silva Soares, Dudi Maia Rosa, Leonardo Fanzelau, Marina Borges, além de artistas convidados como Artur Ferreira, Carú Brandi e Flavushh.