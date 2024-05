Sambista Cláudio Barulho morre em Porto Alegre, aos 81 anos

Sambista e intérprete do Carnaval de Porto Alegre, Cláudio Custódio dos Santos, o Cláudio Barulho morreu na noite desta terça-feira aos 81 anos, em Porto Alegre, vítima de um atropelamento no bairro Restinga. Ao longo de sua trajetória, esteve ligado a diferentes agremiações da Capital, como Estado Maior da Restinga, Unidos da Vila Mapa e Imperadores do Samba.

Por meio de publicação nas redes sociais, a escola lamentou a passagem do artista. "Com extremo pesar, Imperadores do Samba lamenta o falecimento de Cláudio Barulho, talentoso e representativo intérprete da história do Mar Vermelho e Branco. Ao longo de sua vida, encantou plateias em diversas casas de espetáculo, incluindo o Bar Batelão, do renomado Lupicínio Rodrigues, e o saudoso Clube da Saudade. Sempre aproveitava os intervalos dos cantores profissionais para mostrar seu talento e compartilhar sua paixão pelo samba. Passou a ser Cláudio Barulho. Sua contribuição para o Carnaval de Porto Alegre foi inestimável. Em seus tantos anos de dedicação, Cláudio Barulho deixou sua marca, trazendo identidade para sua potente voz e conquistando campeonatos em diferentes Escolas."

A União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (UECGAPA) também lamentou a perda do sambista. Por meio de postagem nas redes sociais, destacou que "o samba e o Carnaval gaúcho estão de luto". Já a União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa), divulgou nota de pesar: "O carnaval de Porto Alegre se despede hoje de mais um importante baluarte de sua história. Cláudio Barulho, eternizou sua voz interpretando sambas enredos em diversas entidades carnavalescas, que defendeu ao longo dos anos em nosso Carnaval. Figura muita conhecida e carismática, parte deixando um legado de respeito e carinho pelo carnaval, através de sua trajetória. A Uespa e suas escolas filiadas manifestam os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

Nascido em 1942, Barulho começou sua jornada musical como baterista amador, tendo integrado a Banda Militar do Exército.