Youtubers Rafa & Luiz chegam a Porto Alegre com show inédito

Com mais de 25 milhões de seguidores, os youtubers Rafa e Luiz apresentarão neste sábado (4) um show inédito para o público gaúcho. O espetáculo Rafa e Luiz em: A Descoberta do Verdadeiro Face será no Teatro Sesi, às 17h. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, com preços a partir de R$ 70,00.

Com um toque de humor e ação, o show promete trazer toda a emoção dos vídeos para ser vivida ao vivo. Além da dupla, seus amigos Stephany e Fernando também partem em busca dos segredos por trás da misteriosa figura conhecida como "Face". Ao final do espetáculo, os artistas receberão todas as crianças presentes para fotos.