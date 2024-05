Mostra de filmes que possuem a cidade como protagonista estreia na Sala Redenção

Apresentando filmes em formato de documentário, ficção e ensaísticos, a mostra A Imagem no Espaço traz a perspectiva da cidade como protagonista. Em cartaz do dia 02 a 29 de maio, as sessões acontecem às 16h e às 19h na Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333). A entrada é franca.

Com produções de diferentes cidades brasileiras como Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, a mostra busca pensar os modos de vida e as formas de ocupação e circulação dos espaços públicos. Para uma reflexão mais profunda, a mostra ainda apresenta 9 exibições seguidas de conversa com os realizadores das obras, que ocorrem em diferentes datas, mas sempre no horário das 19h.

A mostra de filmes A Imagem no Espaço integra o projeto de mesmo nome, organizado pelo Programa de Pós-graduação em Educação e Programa de Alfabetização Audiovisual da Faculdade de Educação da UFRGS, e conta com outras atividades voltadas a debater o cinema em paralelo com a cidade e a educação.

PROGRAMAÇÃO

PARTE 1 (1ª quinzena de maio)



ERRANTE - UM FILME DE ENCONTROS

(dir. Gustavo Spolidoro I Brasil I 2015 I 71 min)

Somente com uma câmera na mão, o diretor Gustavo Spolidoro acompanha cinco dias do carnaval de 2011. Viajando pelo Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, é uma busca pelos mais diferentes encontros.

02 de maio I quinta-feira I 16h

09 de maio I quinta-feira I 19h + conversa com Gustavo Spolidoro

10 de maio I sexta-feira I 16h



SECUNDAS

(dr. Cacá Nazario I Brasil I 2017 I 20 min.)

Registra um movimento de estudantes que foram presos e agredidos pela polícia ao ocupar a Secretaria da Fazenda do RS. Organizados em um Comitê de Escolas Independentes (CEI), os secundaristas protagonizaram uma jornada de lutas e ocupações nas escolas públicas do Estado. O documentário investiga os reflexos traumáticos que estes estudantes vivenciam na espera da decisão judicial que pode condená-los. Ocupar as ruas e reorganizar os espaços é o alvo daqueles que são excluídos dos processos de decisão e que, por meio da ação direta, com seu próprio corpo, buscam traçar seu destino.

+

ALDEIA MARACANÃ

(dir. Flavia Meireles I Brasil I 2015 I 30 min.)

No ano de 2015, após intensos conflitos e manifestações nos dois anos anteriores, por ocasião da Copa do Mundo e do projeto de remoção do governador do estado, as pesquisadoras do grupo Temas de Dança pensam sobre a relação dos corpos com a cidade do Rio de Janeiro, entrevistando lideranças da Aldeia Maracanã e experimentando dançar sobre silêncios e apagamentos históricos.

+

TETO SOBRE NÓS

(dir. Bruno Carboni I Brasil I 2015 I 22 min.)

Ocupantes de um prédio abandonado recebem um aviso que eles podem ser despejados a qualquer momento. Enquanto Anna tenta lidar com a notícia, ela se depara com um misterioso homem deitado em sua cama.

02 de maio I quinta-feira I 19h + conversa com Cacá Nazario

03 de maio I sexta-feira I 16h







A CIDADE ONDE ENVELHEÇO

(dir. Marília Rocha | Brasil | 2017 | 99 min)

Teresa, uma jovem portuguesa, decide se mudar para o Brasil e vai direto para a casa de sua amiga Francisca, que vive em Belo Horizonte há quase um ano. Embora Francisca esteja temerosa sobre como será o convívio, já que valoriza sua solidão e independência, o jeito descontraído e espevitado de Teresa a contagia, criando uma forte ligação entre elas.

03 de maio I sexta-feira I 19h + conversa com Marília Rocha (online)

06 de maio I segunda-feira I 16h

10 de maio I sexta-feira I 19h



ESPERO TUA (RE)VOLTA

(dir. Eliza Capai | Brasil | 2019 | 93 min)

Os jovens brasileiros fazem história neste documento radical. Inicialmente eles lutam pela educação, depois suas ações subversivas assumem uma nova dimensão.

09 de maio I quinta-feira I 16h

13 de maio I segunda-feira I 19h

14 de maio I terça-feira I 16h



À MARGEM DO CONCRETO

(dir. Evaldo Mocarzel I Brasil I 2007 I 85 min)

Dirigido por Evaldo Mocarzel ,o documentário relata a vida e o drama dos Sem-Tetos em busca de uma moradia na cidade de São Paulo. O filme acompanha também vários representantes empenhados em conquistar uma localidade, para que o grupo menos favorecido possa ter seu então sonhado lar.

06 de maio I segunda-feira I 19h

07 de maio I terça-feira I 16h

13 de maio I segunda-feira I 16h



O ACIDENTE

(dir.Bruno Carboni, Brasil I 2022 I 95 min)

A ciclista Joana se envolve em um estranho acidente, onde é carregada no capô de um carro por um quarteirão. Joana sai ilesa e decide esconder o incidente da companheira, Cecília. Quando um estranho vídeo do acidente vem à tona, a omissão de Joana fica exposta. Aos poucos ela começa a se envolver na vida da família da pessoa que a atropelou.

07 de maio I terça-feira I 19h + conversa com Bruno Carboni

08 de maio I quarta-feira I 16h







PARTE 2 (2ª quinzena de maio)



AMADORES

(dir. Pedro Vasconcellos | Brasil | 2021 | 41 min)

Os campos de terra fazem parte da paisagem e da história de Belo Horizonte, além de serem palco das principais competições do centenário futebol amador. A cidade e sua diversidade a partir da história de seus principais campos e das pessoas que lutam para construir o esporte que tanto amam.

+

DESENREDO

(dir. Felipe Diniz | Brasil | 2015 | 26 min)

Algo une os cinco personagens que acompanhamos. Com eles, vagamos por lugares como um hospital, centro da cidade, edifícios públicos, casas de santo, quarto e jardim. Durante o dia são uns, à noite, se encontram no mesmo espaço e, embalados pelo mesmo delírio, se transformam em outros.

16 de maio I quinta-feira I 16h

24 de maio I sexta-feira I 19h + conversa com Pedro Vasconcellos e Felipe Diniz

27 de maio I segunda-feira I 16h



A CIDADE É UMA SÓ?

(dir. Adirley Queirós | Brasil | 2013 | 73 min)

50 anos depois da criação do Distrito Federal, A cidade é uma só? reflete sobre o processo de exclusão territorial e social entre a capital e seu entorno.

16 de maio I quinta-feira I 19h + conversa com Adirley Queirós (online)

17 de maio I sexta-feira I 16h

27 de maio I segunda-feira I 19h



NO CORAÇÃO DO MUNDO

(dir. Gabriel Martins | Brasil | 2019 | 122 min)

Na periferia de Contagem, Marcos busca uma saída para sua rotina de bicos e pequenos delitos. Surge uma oportunidade arriscada, mas que pode solucionar todos os seus problemas. Para isso, ele precisa convencer sua namorada, Ana, a se juntarem a Selma e executarem o plano que pode mudar suas vidas para sempre.

17 de maio I sexta-feira I 19h + conversa com Maurílio Martins (online)

23 de maio I quinta-feira I 16h



TUDO O QUE VOCÊ PODIA SER

(dir. Ricardo Alves Junior | Brasil | 2023 | 73 min)

O documentário de ficção acompanha Aisha em seu último dia em Belo Horizonte, mostrando a despedida de Aisha e suas melhores amigas: Bramma, Igui e Will, construindo uma mensagem poderosa sobre a amizade e sua construção de família.

22 de maio I quarta-feira I 16h

28 de maio I terça-feira I 19h + conversa com Ricardo Alves (online)

29 de maio I quarta-feira I 16h



DE OLHOS ABERTOS

(dir. Charlotte Dafol | Brasil | 2020 | 112 min)

Em Porto Alegre, pessoas em situação de rua produzem e vendem o seu próprio jornal, o "Boca de Rua", único no mundo. Além de uma fonte de renda, ele é uma voz para ser ouvida, uma ferramenta de denúncia e de organização perante a sociedade.

23 de maio I quinta-feira I 19h + conversa com Cha Dafol (online)

24 de maio I sexta-feira I 16h



PEDÁGIO

(dir. Carolina Markowicz I Brasil I 2023 I 102 min )

Suellen, cobradora de pedágio, percebe que pode usar seu trabalho para fazer uma renda extra ilegalmente. Mas tudo por uma causa nobre: financiar a ida de seu filho à caríssima cura gay ministrada por um famoso pastor estrangeiro.

28 de maio I terça-feira I 16h

29 de maio I quarta-feira I 19h