Maiara e Maraisa voltam a Porto Alegre com turnê "In Concert"

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa retorna à capital com mais uma turnê. Desta vez, as cantoras se apresentarão no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) nesta quarta-feira (1). O show inicia às 19h30, e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla a partir de R$166,00. Desta vez, elas prometem surpresas.

Top 3 das artistas femininas mais requisitadas no Spotify Brasil, as irmãs irão subir no palco acompanhadas por uma orquestra formada apenas por mulheres. Com um contorno sofisticado por conta dos arranjos sinfônicos, os fãs podem esperar por uma set-list recheada de hits como Narcisista, Medo Bobo e No Dia do Seu Casamento.