Sistema Fecomércio-RS anuncia atrações do 18º Festival Palco Giratório Sesc em Porto Alegre

14 e 29 de maio, acontece a 18ª edição do Festival Palco Giratório Sesc-RS, que contará com 42 espetáculos de teatro, dança, música e circo. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e podem ser adquiridos pelo site Entre os dias, acontece a, que contará comde teatro, dança, música e circo. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e podem ser adquiridos pelodo evento.

"A edição de 2024 está especial com muita diversidade de temáticas, linguagens cênicas e presença cultural de diferentes regiões brasileiras, incluindo vários grupos do Norte do País, para trazer as produções nacionais de forma ampla", enfatiza a coordenadora de Cultura do Sesc/RS e curadora do Circuito Nacional do Palco Giratório, Jane Schoninger. A programação foi lançada nesta segunda-feira (29), durante coquetel para convidados ocorrido na sede do Sistema Fecomércio-RS/Sesc. A abertura desta edição acontece dia 14, às 21h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), com a apresentação da montagem Herança, da Cia Burlantins (MG). O espetáculo mostra busca e o resgate da herança cultural afro-brasileira como bússola para a diáspora negra e é dirigido pela premiada artista Grace Passô.

Na lista de destaques desta edição, que conta com 16 montagens gaúchas, estão peças teatrais como Envelhecer é um sentimento, da diretora carioca Helena Varvaki, que será apresentada nos dias 23 e 24, às 20h, no Teatro Santa Casa (Av. Independência, 75) e As crianças, dirigida por Rodrigo Portela (RJ), que tem no elenco Analu Prestes, Mario Borges e Stela Freitas (conhecidos do público por seus trabalhos na televisão e no cinema), com sessões nos dias 25, às 21h, e 26, às 18h, no Theatro São Pedro. Ambas as peças tratam sobre etarismo.

Outro destaque é a presença da cantora, compositora, atriz e política brasileira Leci Brandão, que será homenageada durante o Festival e deve assistir ao espetáculo Leci Brandão: na palma da mão, da companhia Palavra Z Produções Culturais (RJ). O Grupo Kboclos (AM) também estará presente, no dia 17, com o espetáculo de Música e Dança A Amazônia é azul e vermelha, que faz um mergulho na riqueza cultural da Amazônia, por meio de elementos tradicionais e contemporâneos, transportando o público para as margens dos rios, para as florestas e para as comunidades vibrantes da região.

No dia 28, o ator global Thardelly Lima chega ao Festival com o Grupo Ser Tão Teatro (PB) para apresentar a peça Alegria de náufragos. A sessão ocorre às 20h no Teatro da Santa Casa (av. Independência, 75). Na mesma data, às 21h, em uma atmosfera engraçada e delirante, os artistas do Grupo Galpão (MG) - conhecida companhia que já esteve em outras edições do Palco Giratório Sesc em Porto Alegre - apresenta Cabaré Coragem no Teatro Renascença (av. Érico Veríssimo, 307). A montagem ainda terá outras duas sessões, nos dias 28 e 29, sempre às 21h, encerrando a programação do evento deste ano.

As crianças também poderão aproveitar as atrações do 18º Festival Palco Giratório Sesc com produções como Vampirices, da Rococó Produções Artísticas e Culturais (RS), Quatro luas, do Bando Coletivo de Teatro (PE), e Piquenique: uma história de fantasmas, do Coletivo Nômade de Teatro (RS), entre outras peças do gênero. Dentro do universo circense, a Trupe Lona Preta, de São Paulo, é um dos destaques da programação do evento, com sessões de dois espetáculos no Teatro Renascença: A fábrica dos ventos, às 15h do dia 21; e O circo fubanguinho, às 20h do dia 22.

Para além das artes cênicas, este ano o Palco Giratório Sesc-RS contará com três sessões da mostra de cinema O negro na tela. Dia 14, às 19h, o documentário Chico rei entre nós, dirigido por Joyce Prado (MG/2020), será exibido na Sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). Já no dia 15, no mesmo horário, é a vez do filme Doutor Gama (dir. Jeferson De - SP/2021), baseado na biografia do escritor, advogado, jornalista e abolicionista Luiz Gama, responsável por libertar mais de 500 escravos durante sua vida. A mostra encerra no dia 16, com a produção No Coração do Mundo, dirigido por Maurílio Martins e Gabriel Martins (MG/2019).

A 18ª edição do Festival ainda abrigará a Noite dos Museus (dia 18), com atrações como Zaratustra: uma transvaloração dos valores, do grupo Tá na Rua (RJ), no Teatro Oficina Olga Reverbel, e o show da cantora Sandra Sá, no Theatro São Pedro. O evento também conta com 19 ações afirmativas, que incluem oficinas, intercâmbio, e o 5º Seminário Palco Giratório em Porto Alegre, que este ano abordará a temática Invenções da cena do Sul do mundo, entre os dias 19 e 25 de maio. A maior parte dos encontros - que objetivam discutir a produção cultural, seus desafios, formatos, criatividade e recompensas - irá ocorrer no espaço Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900).

No dia 22, às 17h30min acontecerá, ainda, o lançamento do livro Atuar-produzir: desafios de artistas da cena frente à gestão de suas trajetórias, de Heloísa Marina (MG). A obra reflete sobre práticas de produção teatral em articulação com os fazeres criativos. Como atriz e produtora, a autora fala de temas reconhecidos pelas pessoas que fazem teatro, convidando a refletir sobre a busca cotidiana de se manter ativa no cenário teatral latinoamericano.

Ao todo, dez espaços culturais recebem as atrações dessa 18ª edição. No mesmo período, o Palco Giratório passará pelo interior do Estado, com circuitos de quatro espetáculos. A programação completa do evento está no site do Festival.