Orquestra Villa-Lobos faz duas sessões do concerto 'Novo Encontro de Gerações' no Teatro Renascença, nesta terça-feira (30)

Nesta terça-feira (30), a Orquestra Villa-Lobos e o instrumentista, arranjador e produtor musical Pedrinho Figueiredo realizam o concerto Novo Encontro de Gerações, no Teatro Renascença (av. Érico Veríssimo, 307), com sessões às 18h30min e às 20h30min. A apresentação, conduzida pela regente Cecília Silveira, contará com a participação especial da cantora e compositora Stephanie Soeiro. Os ingressos custam entre R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira) e estão à venda pela plataforma Sympla.

A Orquestra Villa-Lobos é um programa de educação musical iniciado em 1992 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos - situada no bairro Lomba do Pinheiro - a partir da iniciativa de Cecília, em parceria com Figueiredo. No repertório da apresentação desta terça-feira, o conjuto executará temas da música brasileira, com obras de Villa-Lobos, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Jacob do Bandolim, Zé Rodrigues, Waldir Azevedo, Nico Nicolaiewsky, entre outros.