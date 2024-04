Galeria de Arte terá curso sobre a profissão do artista plástico

Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras, tem como objetivo central abordar questões profissionais que giram em torno de um artista plástico. Serão encontros de três horas, em três segundas-feiras seguidas (dias 06, 13 e 20 de maio) das 17h às 20h. O investimento é de R$450,00 e as inscrições são feitas através do e-mail presenciais, na Gravura (rua Corte Real, 647 – Petrópolis). O curso, tem como objetivo central abordar questões profissionais que giram em torno de um artista plástico. Serão encontros de três horas, emdas. O investimento é de R$450,00 e as inscrições são feitas através do e-mail [email protected] , pelo telefone (51) 3333-1946 ou pelo WhatsApp (51) 99718-9258. As aulas são(rua Corte Real, 647 – Petrópolis).

Os objetivos básicos das aulas são abordar questões profissionais do sistema de arte, como o mercado de trabalho do artista, a legislação e possíveis mercados na era dos curadores, das bienais e das feiras. O público esperado é de artistas plásticos, estudantes universitários de arte e educação artística, funcionários de organismos culturais, produtores culturais e interessados com algum conhecimento na área.

No primeiro dia, o conteúdo principal é o histórico, a formação e profissionalização do artista e o mercado de trabalho dos mesmos. Já no segundo encontro, o professor responsável pelo curso, José Francisco Alves, falará dos aspectos práticos da atividade artística. E, para finalizar, o foco do último encontro será o direito autoral e as artes plásticas.