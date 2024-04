Morre Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, aos 51 anos

Morreu na manhã desta sexta-feira (26) o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo. O artista estava internado na UTI do hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, e tratava uma insuficiência renal diagnosticada no final de fevereiro.

A morte do cantor foi confirmada pela sua equipe. Anderson enfrentava deste outubro de 2022 um câncer inguinal, cujo tumor, na região da virilha, atingira seus testículos. Ele reclamava de muito inchaço e de dificuldades para se vestir.

O artista havia sido internado três vezes este ano. Em março, ele foi hospitalizado para fazer imunoterapia e receber medicações para dores, teve alta no dia 19, mas foi levado de volta ao hospital dias depois.

Anderson Leonardo nasceu em 1993 no Rio de Janeiro. Criou o Molejo junto a Andrezinho, William Araújo, Claumirzinho, Lúcio Nascimento e Jimmy Batera em 1988.

É dele a voz de canções como "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura" e "Cilada", hits dos anos 1990, que tomaram o imaginário popular.

Sua voz marcou a história do pagode brasileiro com músicas que unem letras bem-humoradas, histórias de amor, e uma sonoridade cheia de energia. No Molejo, Anderson tinha controle não só dos microfones, como também do cavaquinho.

Anderson foi acusado de estupro por MC Maylon, com quem teve uma relação amorosa, em 2021. Na época, Maylon disse que os dois chegaram a pensar em casar, mas que Anderson exigia sigilo.

O pagodeiro negou ter havido crime e disse que a relação dos dois era consensual. Ele prestou depoimento à polícia.

Ainda que tenha tido dificuldades em emplacar hits nos últimos anos, o Molejo viralizou ao ser citado por Lady Gaga em 2016. Tratava-se de uma divulgação da canção "Perfect Illusion", lançada à época pela americana, que fãs do grupo brasileiro compararam com "Cilada".

"Isso não era amor, não era! Mas com Joanne não tem cilada! Ouça 'Perfect Illusion', 'Million Reasons', 'Ayo' e outras músicas no Spotify Brasil!", escreveu Gaga, em português, em sua conta oficial no Facebook, fazendo referência ao pagode. À época, "Cilada" teve um aumento de 102% em plays no Spotify.

Anderson deixa quatro filhos. Ele foi casado com a administradora Paula Cardoso.