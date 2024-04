Centro Cultural da Ufrgs recebe Paloma Monteiro para recital

O projeto Solo Piano, parceria entre o Centro Cultural da Ufrgs e o Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes, receberá a doutoranda Paloma Monteiro nesta segunda-feira (29). A pianista se apresenta às 12h30min no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), com entrada franca.

O projeto possui curadoria do professor Ney Fialkow e consiste em recitais mensais, sempre na última segunda-feira do mês. A proposta é oportunizar um momento de escuta e contemplação em meio à rotina apressada do campus central da Universidade, e tem o apoio da Person Pianos e da Fundação Médica do Rio Grande do Sul.

Paloma é doutoranda em Música pela UFRGS e interpretará obras de Ludwig van Beethoven (1770-1827), Maurice Ravel (1875-1937) e Sergei Rachmaninoff (1873-1943) em sua apresentação.