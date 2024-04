João Maldonado adere ao crowdfunding para finalizar álbum

O pianista, compositor, arranjador e produtor João Maldonado encontra-se na execução de um novo projeto: o álbum Todas as canções, que homenageia a Bossa Nova. A produção homenageia a Bossa Nova. Para finalizar o trabalho, Maldonado conta com um financiamento coletivo através do site Benfeitoria. As faixas de apoio variam entre R$100,00 e R$3 mil, e as contrapartidas vão de CD e disco vinil autografados a aulas de piano, cortesias para shows e eventos privados.

O álbum já possui duas das sete faixas lançadas como single: Sem você não sou ninguém, composta em parceria com Netho Vignol, em 2020, e Meu coração sempre me avisa, em 2023. O projeto promete ter nomes importantes da música brasileira, como Roberto Menescal, Paulo Braga e Antônio Villeroy . Todas as Canções tem gravações em seis estúdios, espalhados por Porto Alegre e Rio de Janeiro.