Muovere Techlab 3.5: Cia de Dança lança projeto em comemoração aos 35 anos

A Muovere Cia de Dança celebra o Dia Internacional da Dança nesta segunda-feira (29) promovendo o lançamento do projeto Muovere Techlab 3.5. O projeto é fomentado pelo programa Funarte de Apoio a ações continuadas 2023 - dança e tem abertura especial com uma performance de rua denominada Desvio Sinal, que ocorre na esquina das ruas República e José do Patrocínio, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, às 12h30min. A Cia de Dança também conta com o lançamento do novo site da Muovere, totalmente desenvolvido com ferramentas de acessibilidade.

No endereço www.muoveretechlab.com será possível encontrar conteúdos diversos sobre a escola de dança. O desenvolvimento do site ficou sob responsabilidade da bailarina e produtora Rafaela Machado e com a consultoria do Daniel Gause, pós-graduado em educação especial e consultor de audiodescrição.

A performance Desvio Sinal foi criada para a rua em 2011 e teve sua montagem inspirada em três bairros de Porto Alegre com criação centrada na pesquisa dos movimentos corporais de pedestres, condutores de veículos, comerciantes e moradores das comunidades. O projeto se desenvolveu em três etapas: da cidade para o corpo, dele para a internet para a ação resultante em forma de apresentação ao público. Desvio já foi realizada em diversos eventos pelo Brasil e no exterior, e promete encantar os porto-alegrenses.

O projeto Muovere Techlab 3.5 conta com criação e direção geral de Jussara Miranda, que envolve diversas gerações de artistas do grupo e promove conexões, aprimoramento, negócio e inovação de forma inclusiva e com acessibilidade. O plano promete uma série de atividades e eventos, incluindo o lançamento de uma incubadora WEB 3.0 de dança digital, seminários, oficinas e performances, que serão divulgadas ao longo dos meses.