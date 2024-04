‘A Cidade do Lugar Nenhum’: peça infantil tem remontagem no CHC Santa Casa

Peça que embalou três gerações com músicas de Nelson Coelho de Castro, A Cidade do Lugar Nenhum terá uma remontagem no Teatro do CHC Santa Casa (avenida Independência, 75) neste sábado (27) e domingo (28) às 16h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no Sympla.

Atualizada para os tempos atuais e sob a direção cênica de Daniel Colin, o espetáculo conecta as crianças de hoje com o universo lúdico das canções criadas há mais de 40 anos. "Hoje, quando a precocidade da maturidade infantil é tremenda, resgatar a ludicidade é uma tarefa difícil, no entanto gratificante e recompensadora", relata Castro.

As letras colocam as crianças em uma cidade imaginária, cheia de personagens inusitados como a Menina Escabelada, o Macaco Caco, o Sapo Boi, entre outros. Com figurinos e cenografias delicados e lúdicos, A Cidade do Lugar Nenhum promete encantar todas as idades.

O evento estará arrecadando alimentos não perecíveis, que serão posteriormente doados para a Casa de Apoio Madre Ana, e terá apoio com LIBRAS e audiodescrição simultâneas. As vagas para a audiodescrição são limitadas, e os interessados devem confirmar presença até as 12h do dia de cada evento pelo WhatsApp (51) 98451-2115.