Renomada roteirista Lucrecia Martel terá encontro com o público neste domingo

A diretora e roteirista argentina Lucrecia Martel tem um encontro marcado com o público no domingo (28) às 18h no Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 575). Com tradução simultânea, o evento terá mediação de Juliana Costa, Fatimarlei Lunardelli e Leo Garcia e espaço aberto para participação do público. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e partem do valor de R$ 60,00.

Lucrecia Martel nasceu em 1966 em Salta, Argentina, e estreou seu primeiro longa-metragem O Pântano em 2001. Seu quarto filme Zama (2017), uma exploração do colonialismo e do racismo na América Latina, estreou no 74º Festival Internacional de Cinema de Veneza em 2017.

Seu último trabalho, o curta Camarera de Piso (2022), também teve estreia mundial no Festival Internacional de Veneza. Em 2023, Lucrecia recebeu o doutorado Honoris Causa da Universidade de Buenos Aires e da Universidade Nacional de Salta, na Argentina, e da Universidade de KU Leuven, na Bélgica.