Terceira edição do Sábado Underground reúne bandas gaúchas de rock autoral

O Music Box Estúdio (avenida Benjamin Constant, 1512) recebe neste sábado (27) a 3ª edição do Sábado Underground, projeto que reúne bandas de rock do cenário underground de Porto Alegre. O evento inicia às 18h e apresenta os shows das bandas A Ordem Inversa, No Gracias, kein Montag e Bodji & Koteck Supergrupo. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com as bandas pelo valor de R$10 e na hora, custando R$15.

A Ordem Inversa é uma banda de rock autoral de Porto Alegre/RS que contará com uma formação alternativa no evento: Thaís Rossi no vocal, Felipe Messa na guitarra e vocal, Wagner Rodrigues no baixo e Edu Jr. na bateria. O grupo lançou dois EPs, com cinco músicas cada, em 2022 e 2023.

A banda No Gracias tem nome inspirado em uma coletânea de grupos punks dos anos 70, chamada No Thanks! The '70s Punk Rebellion. Com Pablo Gusmão Rodrigues no vocal e guitarra, Rafa Tams na guitarra, Igor Lopes no baixo e Hugo na bateria.

Influenciado por bandas como Front 242 e Radiohead, kein Montag é uma mistura de diferentes estilos musicais de cada membro da banda: Adriano Luz (baixo), Edilson Cardoso (vocais e sintetizador) e Roger Santos (bateria). Seu último lançamento é o EP No Control, de 2023.

Com músicas autorais, Felipe Seadi (Caminhante Flutuante) no baixo, e Beto Stone (Efervescentes) na bateria, Bodji & Koteck Supergrupo é uma banda de rock com elementos do estilo de todas as épocas.