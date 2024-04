Grezz recebe norte-americano Keith Dunn nesta sexta

O cantor, gaitista e compositor Keith Dunn estará no Grezz (rua Almirante Barroso, 328) na próxima sexta-feira (26), às 21h. Os ingressos variam de R$ 45,00 a R$ 90,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

Natural de Boston e atualmente vivendo em Rotterdam, Keith possui mais de 30 anos de carreira e atuou com lendas da música como Bob Marley, Jimi Hendrix, James Cotton e Big Walter Horton.

Keith é fundador da gravadora DeeTone, onde gravou o álbum Alone With The Blues em 2003. Este é o único álbum produzido em formato solo, Harmônica/Voz, e ganhou diversos prêmios ao redor do mundo.