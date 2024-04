Lutiano Nascimento mergulha nas próprias subjetividades em projeto com estreia nesta sexta-feira

Expondo o que há de mais íntimo dentro de si, Lutiano Nascimento sobe ao palco do Teatro Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n°) nesta sexta-feira (26) com A poesia que compõe as dores e canções em "Delicadeza Afiada", às 19h. Ele estará acompanhado do pianista Gustavo Dias Borges, e os ingressos podem ser encontrados no site do Theatro São Pedro com valores que partem de R$ 25,00.

Lutiano integrou o coletivo de músicas autorais Entreautores e a banda Pegada Torta em Santa Maria, entre os anos de 2015 e 2018. Em seguida, estudou canto em São Paulo e atuou como professor de canto e coral no Instituto Casa Nobre na Guarda do Embaú (SC).

Com composições feitas a partir de vivências e coisas que o transpassam ao longo de toda essa jornada por tantos lugares, as músicas criadas pelo artista possuem um pé na música popular brasileira, tendo o compositor Itamar Assumpção como referência.

O concerto conta com nove canções autorais e mais uma de autoria de Rosaura Peixoto, arranjadas com o amigo e pianista Gustavo Dias Borges (o Garoto). Elas fazem parte do EP de mesmo nome, mixado pelo músico Alegre Corrêa, que será lançado ainda em 2024.