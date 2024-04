Festival de cinema fantástico Fantaspoa chega na reta final e se encerra neste domingo

O último final de semana do 20º FANTASPOA, Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, promete agitar as salas de cinema da Capital. Serão mais de 40 atividades em cinco salas de cinema nos bairros Centro Histórico e Três Figueiras.

Antes que as luzes se acendam, o Fantaspoa apresentará uma seleção de filmes em exibições especiais, incluindo o novo sucesso do cinema argentino O mal que nos habita. A exibição do filme será no sábado (27) no Cine Cult Vitória às 17h e contará com a presença do diretor Demian Rugna, o que dará aos espectadores a oportunidade de interagir com o profissional por trás da obra. Além dele, o festival promoverá uma sessão especial de Jorge e Alberto contra os demônios neoliberais, primeira produção do Fantaspoa, que completa dez anos em 2024. Será na sexta-feira (26) às 17h no Cine Cult Vitória (Av. Borges de Medeiros, 445).

Encerrando o festival, os porto-alegrenses curtirão os shows da banda argentina Pasco 637, que tem como integrante o cineasta Demian Rugna, e do saudoso grupo conterrâneo Damn Laser Vampires, em uma reunião inédita aguardada há mais de 10 anos por seus fãs. Os shows serão no Bar Opinião, dia 28, às 20h.

Maior festival de cinema dedicado exclusivamente a filmes de gênero fantástico (fantasia, ficção-científica, horror e thriller) da América Latina, a edição quebrou recordes, apresentando um total de 114 longas-metragens, sendo 22 deles em estreia mundial. Isso marca o maior número de obras já apresentadas em toda a sua história.

Com uma seleção diversificada, os filmes foram divididos em seis categorias competitivas distintas: Internacional, Ibero-Americana, Nacional, Documentário, Animação e Low Budget, Great Films. Desse modo, é possível oferecer aos espectadores uma variedade de experiências cinematográficas. Este ano foram 237 obras participantes, tornando esta edição do festival a mais grandiosa de sua história até o momento.