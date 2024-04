Abba The Show retorna a Porto Alegre comemorando 50 anos do grupo sueco

No próximo domingo (28) o tributo Abba The Show, criado pelas cantoras Camilla Dahlin e Katja Nord, retorna a Porto Alegre. O show ocorrerá no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) com a participação de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres e ex-integrantes da banda de apoio do Abba. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 150,00.

O tributo, que já possui duas décadas de estrada e turnês realizadas por mais de 50 países, foi formado em 1996 com a autorização dos membros originais Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson. Sempre buscando reproduzir de maneira fiel o som e o figurino do quarteto, o espetáculo foi descrito pelo Official International Abba Fan Club como o “melhor Abba desde o Abba”.

Comemorando o 50º aniversário do lendário grupo sueco, o espetáculo promete trazer a magia do Abba para o palco. Com direito às roupas utilizadas pelo quarteto pop na década de 70 e os detalhes do seu aparato cenográfico, os fãs voltarão no tempo ao som de SOS, Mamma Mia, Dancing Queen e outros sucessos.