Últimos dias de 'Sangue e Pudins', nova peça de Luciano Alabarse, no Teatro Renascença

Mais recente direção de Luciano Alabarse, o espetáculo Sangue e Pudins faz as últimas apresentações da segunda temporada nesta sexta-feira (26) e sábado (27), às 20h, e domingo (28), às 19h, no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307). Na sessão do dia 26, a produção contará com um bate-papo com Fábio Brodacz, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Os ingressos já estão disponíveis através da plataforma Sympla, a partir de R$ 30,00.

Sangue e Pudins conta a história de Mark, Lulu e Robbie, um triângulo amoroso que está ruindo, como tudo ao redor, quando dois outros personagens cruzam a vida do triângulo central: Brian e Gary. A peça parte de um texto mundialmente conhecido, Shopping and Fucking, de Mark Ravenhill, amalgamado ao romance Johnny, Você me Amaria se o Meu Fosse Maior, de Brontez Purnell. A peça inglesa e o texto americano foram adaptados pelo diretor Luciano Alabarse, dando lugar a um terceiro texto, brasileiro e ágil. No elenco estão: Angela Spiazzi, Elison Couto, Jaques Machado, Li Pereira e Pingo Alabarce.