Auditório Araújo Vianna recebe Star Beatles, um dos tributos mais conceituados dos Fab Four

O Star Beatles, formado por músicos de diferentes nacionalidades e que costuma ser citado como um dos melhores tributos ao quarteto de Liverpool do mundo, vai se apresentar em Porto Alegre. O projeto, que está na estrada desde 2009 e é a atração oficial do único Museu dos Beatles no Brasil, tocará pela primeira vez no Auditório Araújo Vianna, sábado (27), às 21h. Ingressos a partir de R$ 60,00, no Sympla. Reproduzindo em cima do palco as roupas e os mais variados momentos vividos por John, Paul, George e Ringo, o quarteto – que nasceu na Argentina e hoje conta com representantes de outros dois países da América Latina – vai executar um vasto repertório, que reúne todas as principais composições dos Beatles. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Help!, Come Together, Hey Jude e A Hard Day’s Night são algumas das músicas que geralmente fazem parte dos seus shows. Com mais de três mil apresentações no currículo e participações em diversos eventos dedicados à banda britânica, como o BH Beatle Week, o Canela Beatles Festival e o concorridíssimo Liverpool Beatle Week, o Star Beatles também incluirá algumas surpresas no seu repertório, como temas em português e músicas de outros artistas que os próprios Fab Four interpretavam.