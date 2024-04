Orquestra e Coro Sinfônico da OSPA fará concerto gratuito no Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre retornará com sua série Igrejas, que estava em pausa desde 2020, neste domingo (28) no Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres (rua da República, 838) às 18h. Ela contará com a companhia do Coro Sinfônico da OSPA e dois cantores convidados: o tenor argentino Santiago Vidal e o barítono uruguaio Alfonso Mujica. A entrada é franca e por ordem de chegada.