Amorphis traz sua mistura de metal extremo e progressivo ao palco do Opinião

A banda finlandesa de heavy metal Amorphis se apresenta pela segunda vez em Porto Alegre nesta sexta-feira (26), a partir das 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). A apresentação faz parte da turnê que divulga o álbum mais recente, Halo (2022), mas deve fazer um amplo passeio pelas mais de três décadas do conjunto, referência na mistura de death metal, sonoridades progressivas e folk. A abertura fica a cargo do death metal da banda gaúcha Exterminate. Ingressos entre R$ 140,00 e R$ 360,00, no Sympla. Com uma vasta gama de influências musicais, o Amorphis conseguiu alinhar o metal extremo ao som de bandas de rock progressivo dos anos 1970 e às influências folclóricas de sua região. Sem receio de voar para territórios inexplorados, o conjunto sempre se manteve em uma trilha musical coerente, ignorando as tendências do momento e forjando seu próprio estilo. Álbum mais recente, Halo é temático, cheio de contos de aventura sobre o norte mítico, conduzindo a imaginação do ouvinte para dezenas de milhares de anos atrás.