Ex-youtuber Japa chega a Porto Alegre pela primeira vez com show no Opinião

Neste final de semana, a nova sensação do trap brasileiro se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre. Japa, conhecido por seus vídeos no YouTube entre os anos de 2012 e 2015, sobe ao palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834) no sábado (27), às 20h. A classificação é de 16 anos, e os ingressos já estão no 4º lote, a partir de R$ 100,00, na plataforma Sympla.



Com dois álbuns lançados pela gravadora Universal Music (o mais recente, Adeus Tokyo Part II, lançado em setembro de 2022), o cantor possui mais de 80 milhões de execuções somente no YouTube. No Spotify, os números chegam a 415 mil ouvintes mensais.



Japa nasceu no Rio de Janeiro, mas logo se mudou para os Estados Unidos, onde viveu sua infância e adolescência. Além da música, Japa é adepto à moda e possui sua própria marca de roupas.



Com influências que vão de Michael Jackson a Jay-Z, suas músicas misturam hip-hop e trap, trazendo referências da cultura street norte-americana.



Os fãs podem esperar pelos sucessos do cantor e músicas do seu novo álbum no show do final de semana. Japa incluirá no repertório faixas como Osaka, Dejavu e Spike Lee.