Teatro do Bourbon Country recebe o show 'Tributo aos Secos e Molhados - Especial 50 anos' nesta sexta-feira (26)

De volta a Porto Alegre, o show Tributo aos Secos e Molhados - Especial 50 anos (idealizado pelo músico, compositor e intérprete Marcos Delfino) irá se apresentar pela primeira vez no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80), às 21h desta sexta-feira (26). Os ingressos custam entre R$ 120,00 e R$ 160,00 e estão à venda pela plataforma Uhuu e na bilheteria do teatro.

O musical conta com a participação do ex-integrante da formação clássica da banda original, Gerson Conrad, e celebra as cinco décadas de lançamento do primeiro álbum (homônimo) do grupo Secos & Molhados.



A história da banda que marcou uma geração, nos anos 1970 - e perdura até os dias de hoje no cenário da música nacional - será revisitada através de canções como O vira, Rosa de Hiroshima, Fala, e Sangue Latino. Com estes hits que habitam a memória afetiva do público, o show deve passear pela arte, poesia e musicalidade do extinto grupo (formado também pelos cantores João Ricardo e Ney Matogrosso), mantendo arranjos fiéis e tons originais.