Bruce Dickinson, voz lendária do metal, traz show de sua carreira solo ao Pepsi On Stage

Vocalista do Iron Maiden e um dos maiores cantores de heavy metal de todos os tempos, Bruce Dickinson vai trazer à América Latina a turnê do seu mais recente trabalho solo de estúdio, The Mandrake Project. Ele sobe ao palco do Pepsi On Stage (Severo Dullius, 1.995) nesta quinta-feira (25), às 21h, com um show que reúne faixas do novo disco e e canções dos seus álbuns anteriores, como os aclamados Accident of Birth (1997) e The Chemical Wedding (1998). Ingressos no site Bilheteria Digital, a partir de R$ 300,00.Interrompendo um hiato de quase duas décadas, The Mandrake Project já é o registro mais bem-sucedido da trajetória solo de Dickinson. Acompanhado de uma história em quadrinhos dividida em 12 volumes, o disco foi gravado em Los Angeles, sob a supervisão do guitarrista e produtor Roy Z. No palco, o lendário frontman estará acompanhado por Chris Declerq e Philip Naslund (guitarras), Tonya O'Callaghan (baixo), Mistheria (teclado) e Dave Moreno (bateria) para executar um repertório que inclui, além de faixas novas como os recentes singles Rain on the Graves e Afterglow of Ragnarok, faixas importantes da carreira solo de Bruce, como Tears of the Dragon, Book of Thel e Darkside of Aquarius.