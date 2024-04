Orquestra Theatro São Pedro traz trilhas de Tarantino em concerto na Capital

Para além de seus longas-metragens marcados pela extrema violência e suas diversas citações a filmes B e exploitation movies das décadas de 1960 e 1970, o cineasta pop norte-americano Quentin Tarantino também se notabilizou pelas trilhas sonoras que acompanham as sequências de suas produções audiovisuais. Resgatando as que mais impactaram o público nos últimos anos, a Orquestra do Theatro São Pedro (OTSP) sobe ao palco principal da instituição (Praça Mal. Deodoro, s/nº) nesta quinta-feira (25), às 20h, para apresentar peças instrumentais icônicas de longas-metragens como Pulp Fiction, Cães de Aluguel, Kill Bill, Os Oito Odiados e Django Livre.

Sob regência e direção artística do maestro Evandro Matté, o concerto - intitulado Tarantino no Cinema - será executado por cerca de 35 instrumentistas e contará com participação dos cantores Rafael Gubert e Andréa Cavalheiro, além da presença de Ale Ravanello na harmônica. Os ingressos estão esgotados.

A apresentação inédita que aproxima a música de concerto e o universo do pop e do cinema, a partir da pesquisa dos filmes mais emblemáticos do diretor norte-americano, ainda será ilustrada por cenas dos filmes de Tarantino, projetadas em um telão sobre o palco. "Normalmente, os cineastas trabalham com um compositor só, resultando em trilhas que se repetem, pela semelhança. No caso do Tarantino, não há um estilo definido; pelo contrário: é um material bem diverso, sem conexão entre as músicas, que são completamente diferentes umas das outras", destaca o maestro. "As 16 trilhas que serão executadas pela OTSP têm espírito mais denso (que vai de acordo com a temática dos filmes deste diretor, em específico), viabilizando efeitos e timbres muito interessantes criados pelo arranjadores da orquestra."

O público do evento desta quinta-feira poderá relembrar temas usados desde o filme de estreia de Tarantino, Cães de Aluguel (1992), até o seu mais recente lançamento, a comédia dramática Era uma vez em... Hollywood (2019), protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. O repertório ainda destaca músicas como Bang Bang, de Nancy Sinatra, e outras faixas dos dois volumes de Kill Bill (2003 e 2004), que tiveram suas trilhas organizadas e produzidas pelo rapper RZA, do Wu-Tang Clan, e por Robert Rodriguez.

Também integram o programa canções como You Never Can Tell, de Chuck Berry, que embalou a conhecida dança entre Uma Thurman e John Travolta no filme Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994); além de faixas com o clima faroeste de Django Livre (2012), e a diversidade da seleção musical de Bastardos Inglórios (2009), que vai de Cat People (Putting Out Fire), de David Bowie, até Rabbia e Tarantella, do maestro e compositor italiano Ennio Morricone. Completam a seleção outras duas composições de Morricone: Paranoia Prima, que foi selecionada por Tarantino para À Prova de morte (2007); e L' Ultima Diligenza di Red Rock, que faz parte da trilha sonora original de Os Oito Odiados (2015), premiada com o Oscar.

"Escolhemos as músicas mais ouvidas e conhecidas do repertório cinematográfico de Tarantino. Eu sempre procuro ter uma diversificação na programação da Orquestra, o que considero importante não só para os instrumentistas, mas porque, assim, atingimos públicos distintos", revela Matté. "Isso contribui para que as pessoas acabem assistindo outros repertórios, que não são exatamente sua preferência", emenda o maestro.

Segundo o regente, em 2024, a OTSP deverá realizar uma programação para "todos os gostos", até dezembro. A temporada iniciou em março, com o concerto Carmen canta Callas, que contou com a participação da soprano brasileira Carmen Monarcha, interpretando árias e aberturas de óperas que marcaram a intensa e breve carreira de Maria Callas (1923-1977). Após a realização de Tarantino no Cinema, estão previstas sete apresentações dos Concertos Série Theatro São Pedro, que acontecerão mensalmente até dezembro com regência e direção artística de Matté.

No dia 23 de maio, o destaque será a violinista austríaca Elisso Cogibedaschwili. Depois, no dia 20 de junho, a OTSP estará acompanhada pela cantora norte-americana Dee Dee Simon e pelo pianista Luciano Leães no espetáculo Jazz em Concerto. Em 18 de julho, haverá uma apresentação em celebração ao Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul, com a participação do violoncelista alemão Clemens Weigel. Em 22 de agosto, o convidado da vez será o acordeonista Iñaki Alberdi, do País Basco, fazendo sua estreia em solo brasileiro em uma noite permeada pelo tango e pelo flamenco, com obras de Albéniz & Piazzolla.



Haverá, ainda, o espetáculo operístico inédito Puccini: o seu nome é amor!, em homenagem ao centenário de falecimento de Giacomo Puccini, com récitas nos dias 14 e 15 de setembro com participação especial da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS). A temporada também terá festivais em celebração a grandes compositores da música de concerto, com uma noite inteiramente dedicada ao repertório de Mendelssohn, no dia 24 de outubro, sob regência do maestro convidado Cláudio Cohen; e outra em reverência a Beethoven, em 21 de novembro, tendo como solistas a violinista Brigitta Calloni, a violoncelista Martina Ströher e o pianista Jauro Gehlen. O encerramento será no dia 19 de dezembro com dois solistas convidados: o pianista Pablo Rossi e a soprano Ludmilla Bauerfeldt.



"Em 2024, a OTSP ainda realizará nove apresentações da série Concertos Comunitários Zaffari, que acontecerão em diferentes espaços de Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo e dez Concertos Didáticos Banrisul Corretora de Seguros, projeto que visa apresentar o universo da música orquestral a estudantes do Ensino Fundamental, em concertos no Theatro São Pedro", destaca Matté. De acordo com o regente, a temporada deste ano também contará com dois concertos da Orquestra Jovem Theatro São Pedro, projeto de inclusão social que atualmente atende 120 alunos gratuitamente com o objetivo de "formar cidadãos" através da linguagem musical e da técnica instrumental.