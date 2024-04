Mostra 'Portugal, 50 anos da Revolução dos Cravos' entre em cartaz no IAB/RS, a partir desta quinta-feira (25)

Nesta quinta-feira (25) o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Rio Grande do Sul (IAB/RS), em parceria com a Adufrgs-Sindical, inaugura a exposição Portugal, 50 anos da Revolução dos Cravos, em evento que acontece às 18h45min, no Solar do IAB (Rua General Canabarro 363). A mostra é composta a partir de uma coleção de cartazes da época, colecionados pela arquiteta e pesquisadora Daniela Fialho, e segue até o dia 25 de maio. A visitação é gratuita e ocorre de segundas a sextas-feiras, 10h às 12h, e das 14h30min às 17h.

O dia 25 de abril é a data em que Portugal relembra os 50 anos da Revolução Portuguesa. Nesta data, em 1974, ocorreu o evento conhecido como Revolução dos Cravos, marcando o fim da ditadura salazarista, iniciada por volta de 1933, quando António de Oliveira Salazar foi alçado ao poder. O ditador português foi substituído por Marcello Caetano em 1968 - que foi deposto, então, no dia 25 de abril de 1974.

Feita pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), composto em sua maioria por capitães que participavam da Guerra Colonial, a Revolução dos Cravos teve como símbolo o cravo (que, no dia dos eventos foi colocado na ponta das baionetas dos soldados) ofertado por uma mulher (Celeste Martins Caeiro). A partir daí, Portugal iniciou um regime democrático.

Na mostra que entre em cartaz no IAB/RS, as 47 peças que serão expostas ao público pretendem fazer uma alusão ao momento em que se discute no mundo a importância da democracia, levando em consideração os acontecimentos no Brasil nos últimos anos, bem como a ascensão de movimentos de direita no mundo. O evento conta com o apoio do Consulado Português.