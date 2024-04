Edição especial do sarau Sopapo Poético encerra a exposição dedicada a Oliveira Silveira no Centro Cultural da Ufrgs

Após seis meses em cartaz no Centro Cultural da Ufrgs (R. Eng. Luiz Englert, 333 -campus central da Universidade), a exposição Oliveira Silveira: poeta, negro chega ao fim nesta sexta-feira (26), com programação de encerramento reforçando a homenagem ao poeta afro-brasileiro. Nesta data, às 18h ocorrerá a inauguração da Sala Oliveira do Centro Cultural e o lançamento da Coleção Oliveira Silveira, da editora Ponto Ufrgs; seguida do sarau Sopapo Poético - edição especial, às 19h.

Promovido pela Associação Negra de Cultura (ANdC) em Porto Alegre desde 2012 o Sopapo Poético evoca o protagonismo negro, em uma roda de atuações, reflexões e convivências afrocentradas, reunindo artistas, pensadores e simpatizantes da cultura negra brasileira.

O público que comparecer ao evento também poderá visitar a mostra, que está em cartaz na Sala Laranjeira do Centro Cultural, com visitação gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. A exposição conta com recursos de acessibilidade como audiodescrição, textos em braile e interpretação em Libras dos vídeos.

A curadoria é assinada pela filha do poeta, Naiara Oliveira; pela pesquisadora da obra de Oliveira Silveira, Sátira Machado; pelo poeta e professor Ronald Augusto e pela diretora do Centro Cultural, Lígia Petrucci.