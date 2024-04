Leandro Bertolo lança novo disco 'Almamaneira' com show no Sgt. Pepper's

Com mais de 40 anos dedicados à música, o cantor e compositor Leandro Bertolo lança nesta quarta-feira (24), às 21h, seu novo trabalho Almamaneira, em show no Sgt Pepper's (rua Quintino Bocaiúva, 256). A entrada é R$ 50,00, com reservas pelo telefone (51) 99951-5656.Descolando-se das sonoridades de seus trabalhos anteriores, Clareza (focado no samba) e A Flor do Som (influenciado pela MPB), Almamaneira tem uma pegada voltada ao jazz e suas vertentes, sem deixar para trás as influências que permeiam a carreira do músico. Segundo Bertolo, que compôs todas as 12 faixas, o novo disco traz "uma leveza necessária para os dias atuais, (como) uma rosa que nasce após uma situação muito difícil". O disco tem produção e arranjos de Luis Henrique New, Elias Barboza e Kledir Ramil, que também assina a apresentação. Desde o dia 5 de abril, o videoclipe da faixa-título está disponível no YouTube.