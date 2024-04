Térreo Bar celebra dois anos de inauguração no domingo (21), com entrada franca

Celebrando seus dois anos de inauguração, o Térreo Bar promove no domingo (21) uma programação musical com a participação da DJ Joelma Terto, Jessie Jazz Trio e Frescoboys, a partir das 17h. O evento, com entrada franca, conta com a curadoria da pesquisadora musical e jornalista Bruna Paulin. As atrações ocuparão a Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Abrindo a programação, às 17h, a DJ Joelma Terto recebe o público. Com 10 anos de atuação na noite de Porto Alegre, Joelma é especialista em música brasileira e seus setlists são recheados de sons de diferentes gêneros, épocas e cantos do país - dos clássicos das brasilidades à MPB contemporânea. É residente das festas Cadê Tereza?, Goodbye Lenin e Tieta, além de presença confirmada em lines de outras festas, espaços consagrados na capital e eventos de rua.Nome que vem despontando na cena musical do RS, Jessie Jazz se apresenta acompanhada de Iago Schaeffer na guitarra e Milena Barros na bateria. Diversidade LGBTQIAP+ ao lado de nostalgias com sonoridade vintage, a cantora e compositora performa suas músicas autorais trazendo jazz, soul e música Black.E o evento encerra com a banda Frescoboys, grupo formado por quatro integrantes talentosos e apaixonados pela música brasileira. Com Erick Endres na guitarra e voz, Caio Mello no baixo, Bruno Neves na bateria, e Bárbara Martins na voz, teclado e sax, eles trazem uma energia contagiante tocando clássicos de artistas renomados como Rita Lee, Marina Lima, Tim Maia e adicionam um toque moderno ao interpretar nomes atuais como Dingo Bells, Luedji Luna e Ana Frango Elétrico. Com um repertório diversificado, proporcionam uma experiência musical autêntica e envolvente.