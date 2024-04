Edu Lobo e Cristóvão Bastos são os convidados da edição de abril do Obras Comentadas

Projeto que discute grandes obras da música popular brasileira, o Obras Comentadas recebe no sábado (20), às 16h, o cantor, compositor e multi-instrumentista Edu Lobo para falar sobre o álbum Oitenta, lançado no segundo semestre de 2023 para celebrar as suas oito décadas de vida. Acompanhado por Cristóvão Bastos, que assina a direção musical, os arranjos e o piano no disco, o músico resgatará os bastidores da produção do trabalho que reúne 24 canções, entre clássicos e temas pouco conhecidos, compostas em parceria com nomes como Chico Buarque, Paulo César Pinheiro, Vinicius de Moraes, Cacaso e Aldir Blanc. A conversa, realizada pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, será mediada por Felipe Antunes e poderá ser acompanhada gratuitamente pelo canal do YouTube do Obras Comentadas No bate-papo, Edu comenta que selecionou um combo de quatro vozes e oito instrumentistas, de diferentes gerações, para acompanhá-lo em solos, duetos e trios nas gravações do álbum duplo. O CD conta com os cantores Mônica Salmaso, Zé Renato, Vanessa Moreno e Ayrton Montarroyos e ainda tem Mauro Senise e Carlos Malta nas flautas e saxes, Jorge Helder no contrabaixo, Jurim Moreira na bateria, Marcelo Costa na percussão, Paulo Aragão no violão de oito cordas, Kiko Horta no acordeon, além de Cristóvão Bastos no piano.