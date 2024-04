Rafael Marantes estreia na literatura com Pólvora, ambientado na Porto Alegre de 2254

Livro de estreia de Rafael Marantes, Pólvora (Libretos Editora, 128 páginas, R$ 45,00) é uma história policial ambientada na Porto Alegre de 2254. Numa fábrica de ciborgues, em Guaíba, um crime dá um início a uma investigação e revela uma pesquisa proibida. Detetive Andrés Andres, viciado em café e expressos martini circulando em seu carro voador, faz os interrogatórios entre um ar blasé de um mundo dominado pela inteligência artificial.A obra terá lançamento neste sábado (20), às 17h, na Livraria Paralelo 30 (Vieira de Castro, 48). Haverá um encontro com o autor e sessão de autógrafos. Por sua vez, no dia 20 de julho, Rafael Marantes participa do Edição Pocket da Odisseia de Literatura Fantástica.Entusiasta de sci-fi, cyberpunk e futurismo, Rafael Marantes nasceu em 1992 em Porto Alegre e escreve desde os 9 anos. Jornalista formado pela PUCRS, recebeu o Prêmio OAB/RS de Direitos Humanos (2º lugar) pelo documentário Memória e Verdade – Argentina (TVE-RS). Cursou a cadeira de Escrita Criativa com o escritor e professor Charles Kiefer.