Festa Boys Don't Cry tem primeira edição de 2024 neste sábado no Viva Open Mall

Partindo do princípio de que o público-alvo dos 50+ procura alternativas para dançar, brincar, se divertir e estar com amigos, o radialista Mauro Borba segue promovendo a festa Boys Don't Cry, com edições regulares no Viva Open Mall (Nilo Peçanha, 3.228) desde o ano passado. As edições deste ano já estão confirmadas e a primeira será neste sábado (20), às 20h. A entrada é franca.A festa une o projeto mantido por Borba desde os anos 1990, com base em um programa de rádio exaltando as sonoridades dos anos 1980 - "do tempo que você era feliz e não sabia", segundo ele - com a ideia do Viva Open Mall de oferecer aos frequentadores uma opção de festa para quem curte uma balada mais cedo, independente de idade ou estilo de vida. Ao lado do fiel escudeiro DJ Luciano Mazim, Borba garante a parte sonora, enquanto o espaço oferece opções de alimentação, mesas e cadeiras, uma pista de dança ampla, acessibilidade, estacionamento e segurança. Outras edições já estão previstas para 29 de junho, 24 de agosto e 14 de dezembro.