Clube de Cinema de Porto Alegre lança seu primeiro zine e comemora 76 anos em abril

No mês que celebra seus 76 anos, o Clube de Cinema de Porto Alegre promove o evento de lançamento do ZineClube, uma publicação sobre cinema, com o tema "Memória". Contendo 11 textos sobre cinema, um editorial e uma entrevista, o zine resgata histórias de filmes que marcaram o próprio Clube e a vida dos seus integrantes. O lançamento é nesta terça (23), a partir das 19h30min, no Vesper Bar (rua Duque de Caxias, 1.348).O evento será aberto à comunidade e, no local, haverá distribuição gratuita da publicação. O zine também terá uma versão digital, com conteúdos extras, que estará disponível para download nas redes sociais do Clube.A entrevistada da primeira edição é a jornalista Fatimarlei Lunardelli, autora do livro Quando éramos jovens: história do Clube de Cinema de Porto Alegre. Dentre os textos, está uma resenha de Ladrão de Bicicletas, filme lançado em 1948, ano de criação do Clube de Cinema. A temática da preservação da memória também é um dos destaques da edição.O filme argentino Clube da Lua (de Juan José Campanella, 2004), o italiano Cinema Paradiso (de Giuseppe Tornatore, 1990) e o norte-americano Amnésia (de Christopher Nolan, 2001) também são temas de textos da publicação, além de lugares como o antigo Cinema Ritz, em Porto Alegre, e o Cine Teatro Variedades, em Uruguaiana. O zine também conta com um texto sobre os filmes considerados pelos integrantes do clube como os melhores assistidos em 2023. Monster (de Kore-eda Hirokazu) e Oppenheimer (de Christopher Nolan) encabeçam a lista.O Clube de Cinema de Porto Alegre (CCPA) foi fundado em abril de 1948 por críticos de cinema, intelectuais e amantes do cinema. É o mais antigo clube do tipo no Brasil em atividade de forma ininterrupta. O clube é aberto ao público e realiza, todos os sábados pela manhã, encontros para assistir a filmes que estejam em cartaz na cidade. Também são promovidas sessões especiais alguns dias da semana e domingos.