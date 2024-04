Coletivo As Batucas realiza oficina de percussão e vocal, com foco no estilo samba-reggae

Ritmo nascido na Bahia, o samba-reggae será a temática da primeira edição de 2024 do projeto Imersão Batucas, que acontecerá no próximo dia 26 de abril. A oficina de percussão e vocal ocorrerá, das 18h30min às 20h30min, no Estúdio das Batucas, localizado no bairro Rio Branco (o endereço é enviado por e-mail, após a inscrição). O investimento é de R$ 100,00 e as inscrições devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Nessa oficina, realizada pelo Coletivo As Batucas, as aulas serão ministradas pelas artistas Biba Meira, Julia Pianta e Raquel Pianta. No decorrer de duas horas de imersão, as participantes irão trabalhar algumas músicas - tanto na parte percussiva, quanto na vocal - e experimentar instrumentos como o surdo, o tamborim, o agogô, a caixa e o chocalho; além de se familiarizar com questões rítmicas, de pulso da música e da conexão com o corpo. A prática vocal irá englobar aquecimentos - de respiração e corpo - e aprendizado de uma canção.

Segundo o material de divulgação da oficina, as atividades são pensadas para iniciantes na música, viabilizando que o trabalho seja acessível para todas as inscritas. A imersão contará com um encerramento, com as participantes tocando e cantando juntas.