Margs celebra aquisição de obras de arte do artista guarani José Verá

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), anuncia a aquisição por meio de compra de cinco obras do artista Mbya Guarani José Verá, que passarão a integrar o Acervo Artístico do Museu. O ato simbólico ocorrerá nesta sexta-feira (19), quando se celebra o Dia dos Povos Indígenas.Para celebrar esse importante momento para a história do acervo do Museu quanto à inclusão da produção artística visual contemporânea relacionada aos povos originários, o artista e sua família estarão presentes na sexta-feira, das 14h às 17h, e no sábado (20), das 11h às 18h, no Foyer do Margs (Praça da Alfândega, s/n°), realizando uma feira de arte guarani e comercializando a produção artesanal da aldeia do Campo Molhado, situada em Maquiné (RS).José Verá (1950) vive na Terra Indígena Guarani Barra do Ouro/Campo Molhado, a Tekoa Yvyty Porã, localizada entre as cidades de Riozinho e Maquiné. Desenhista e contador de histórias, ele apresentará, em ambas as atividades, as tradições e as memórias da cultura Mbya Guarani.Integrando ações e esforços do Margs por maior inclusão, diversidade e pluralidade com relação a grupos e produções social e historicamente sub-representados, a iniciativa do Museu com relação ao líder e artista indígena parte da compreensão do quão fundamental é o trabalho que tem realizado em prol da memória da cultura Mbya Guarani.