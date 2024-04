Fernando Peters Trio traz o show 'Milonga Oscura' ao Ecarta Musical

O projeto Ecarta Musical traz Fernando Peters Trio com o show Milonga Oscura. A apresentação ocorre neste sábado (20), às 18h, na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943), com entrada franca e transmissão ao vivo pelo perfil da Fundação no YouTube.O grupo é composto por Fernando Peters (contrabaixo), Leonardo Bittencourt (piano) e Rhuan de Moura (bateria), e trará quase todas as composições do novo álbum As long as we’re pouring our hearts out, let there be some attempt of beauty in our sadness, com previsão de lançamento para este ano. O repertório também inclui músicas do primeiro trabalho do artista, Living Low (2020).A partir das sonoridades do jazz, o material propõe um ensaio sobre solidão, repleta de tonalidades melancólicas, com referências como Tom Jobim, Astor Piazzolla, Elton John e as milongas do sul do continente, além de compositores que reinterpretaram suas raízes como Egberto Gismonti e Villa-Lobos.