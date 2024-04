Dani Israel faz show de lançamento do álbum 'A outra margem' neste sábado, no Espaço 373

Neste sábado (20), Dani Israel sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) para o show de lançamento de seu mais recente álbum A outra margem. Dono de uma voz marcante, Dani é fortemente influenciado por Legião Urbana e Los Hermanos, mas também tem muito de Damien Rice, Radiohead e Coldplay em suas inspirações.A outra margem apresenta cinco canções que falam, segundo o artista, de reflexão, de olhar para a nossa caminhada e se perguntar sobre o que valeu a pena e o que talvez pudesse ser reescrito se tivéssemos uma nova chance.“Das cinco músicas, três tem uma certa ‘síndrome de Peter Pan’, a dificuldade masculina de crescer. Mas não são autobiográficas, são minhas visões sobre relacionamentos vários e traços comuns nesse tipo de modus operandi. Mas as canções também falam do amor ideal, daquele que não se concretiza, pelas mazelas da vida e que, bem por isso, ficam no campo perfeito, na visão romântica de quem ama, sobre a pessoa amada. O não vivido”, conta.Para este show no 373, Dani Israel será acompanhado por Diogo Barcelos (piano e teclado) e Thais Ferreira (violoncelo). Além das canções do novo álbum, ele também revisitará temas de artistas que serviram de referência em sua formação musical.