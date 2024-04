Raça Negra celebra 40 anos de sucesso em show no Araújo Vianna

Uma das bandas mais queridas do pagode brasileiro, o Raça Negra segue em turnê para celebrar suas quatro décadas de sucessos. Porto Alegre receberá o show nesta sexta-feira (19), às 21h, no palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Ingressos, a partir de R$ 130,00, seguem à venda no Sympla. Com um repertório atemporal, a apresentação promete uma atmosfera vibrante, repleta de energia e paixão. Luiz Carlos e companhia revisitarão os momentos marcantes da trajetória do Raça Negra. Desde a primeira canção de destaque, Caroline, até os sucessos consagrados como Cigana, Doce Paixão, Cheia de Manias e outros, além de apresentar músicas inéditas do DVD O Mundo Canta Raça Negra, lançado em 2022.