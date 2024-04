Exposição sobre Oliveira Silveira terá dia especial de visitação neste sábado na Ufrgs

Com a proximidade do encerramento da exposição Oliveira Silveira: poeta, negro, e buscando ampliar as possibilidades de acesso do público em geral, o Centro Cultural da Ufrgs abre para visitação, excepcionalmente, no sábado (20), das 9h às 13h. Às 11h, os visitantes estão convidados a participar de um encontro com um dos curadores, o poeta Ronald Augusto, intitulado Uma curadoria sem clichês, redescobrindo poemas de Oliveira Silveira.A mostra destaca a obra escrita de Oliveira Silveira (1941-2009), Doutor Honoris Causa pela Ufrgs, que foi um dos responsáveis pela idealização do 20 de Novembro, Dia da Consciência Negra. Como escritor, ele publicou até 2005 dez títulos individuais de poesia – Pêlo escuro, Roteiro dos tantãs, Poema sobre Palmares, entre outros – e participou de antologias e coletâneas no país e no exterior.A expografia foi inteiramente pensada a partir de poemas escritos ao longo da vida de Oliveira. Além das obras, há também uma produção audiovisual inédita, em que pessoas de diferentes gerações leem poemas do autor e contam sobre sua relação com ele. Além de Ronald Augusto, assinam a curadoria Naiara Oliveira, filha do poeta; Sátira Machado, pesquisadora da obra; e Lígia Petrucci, diretora do Centro Cultural. A mostra dispõe de recursos de acessibilidade como audiodescrição, textos em braile e interpretação em Libras dos vídeos.Oliveira Silveira: poeta, negro está em cartaz na Universidade desde setembro de 2023, e pode ser visitada até o dia 26 de abril. O horário de funcionamento padrão é de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.Para marcar o encerramento, no dia 26, estão programadas três atividades: às 18h, a inauguração da Sala Oliveira do Centro Cultural e o lançamento da Coleção Oliveira Silveira da Ponto Ufrgs, e, às 19h, uma edição especial do Sopapo Poético.A entrada é gratuita, e o Centro Cultural da Ufrgs está localizado na Rua Eng. Luiz Englert, 333, no campus central, com acesso pelo andar térreo.