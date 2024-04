The Hard Working Band, Tributo a Queen e Especial Rita Lee são atrações no Grezz

Nesta semana, o Grezz (R. Almirante Barroso, 328) inicia sua programação na quinta-feira (18), com show da The Hard Working Band. Os oito integrantes Andrea Cavalheiro (voz), Maurício Nader (guitarra e voz), Daniel Galant (guitarra), Luke Faro (bateria), Rodrigo Rheinheimer (baixo), Pedro Gonzaga (sax), Carlos Mallmann (trombone) e Vitor Peixoto (teclados) fazem do palco uma extensão de suas casas, entregando muita espontaneidade em suas apresentações que cativam o público.



O repertório inclui soul music, fazendo referências e homenageando grandes artistas como James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder e Ray Charles. Fundada em 1995, a Hard Working traz mais de 600 shows na bagagem, tendo dividindo o palco com artistas como Skank, Kid Abelha, Fat Family e Gilberto Gil, entre outros.



Na sexta-feira (19), tem Tributo a Queen, com The Works. O nome da banda é uma homenagem ao álbum de estúdio do Queen, The Works, que completa 40 anos. Neste álbum, o grupo britânico lançou alguns hits como “I Want Break Free” e “Radio Gaga”, além de uma turnê com apresentações icônicas no Rock In Rio e no Live Aid. Nesta apresentação, a banda The Works, além de tocar os principais hits do Queen, também fará um bloco especial para celebrar os 40 anos do álbum de mesmo nome.



No sábado (20), Izmália apresenta Especial Rita Lee. Em espetáculo vibrante e irreverente, Izmália revisita os hits icônicos de Rita Lee, interpretados com muita paixão. No repertório; “Lança Perfume”, “Agora Só Falta Você”, “Doce Vampiro”, “Erva Venenosa”, “Chega Mais”, “Mania de Você” e muitos outros sucessos aclamados pelo público. Uma ode ao amor e à obra imortal de Rita Lee.



Com 25 anos de carreira, Izmália já recebeu dois prêmios Açorianos de melhor cantora, e lançou quatro álbuns solo e dois DVDs. Intérprete e autora, já fez parcerias com Guto Goffi, Rodrigo Santos, George Israel, já cantou com Ângela RoRo, Jay Vaquer, Elza Soares, entre outros grandes nomes da música brasileira.