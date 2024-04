Teatro do Sesc Alberto Bins recebe espetáculo 'Curiosa Mente' de 18 a 20 de abril

Nesta semana, dias 18, 19 e 20 de abril, o Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665) recebe sessões do espetáculo teatral Curiosa Mente. Conduzido pelos atores Oscar Simch e Evandro Soldatelli, com trilha sonora ao vivo de Jotagá Souza Gomes, a montagem propõe um passeio por relatos da arte, gente, tempo e cultura que humanizam o mundo. Ela é composta por oito quadros com histórias sobre personalidades e acontecimentos reais, entre passagens cômicas e dramáticas, que destacam diferentes pessoas que realizaram feitos para transformar a humanidade. As apresentações acontecem às 19h30min nos três dias e possuem classificação indicativa de 12 anos. Os ingressos estão disponíveis para compra através da plataforma Sympla a partir de R$ 20,00. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3284-2000 ou WhatsApp (51) 98608-5456.