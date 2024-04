Grupo carioca celebra o feminino e contesta o etarismo na indústria da música

Criado recentemente por um grupo de cantoras e compositoras no Rio de Janeiro, o coletivo musical 50+ realiza seu primeiro show nesta sexta-feira (19), às 19h30min, no Teatro Rival Petrobras, no Rio de Janeiro. Formado por Ana Costa, Andréa Dutra, Crikka Amorim, Germana Guilhermme e Patrícia Mellodi, o grupo lançou seu EP de estreia, 50+ (com participação especial de Áurea Martins) no último dia 8 de março, data que marca o Dia Internacional da Mulher.