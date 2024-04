Dead Fish faz show oficial de lançamento do novo álbum 'Labirinto da Memória', neste sábado (20), no Opinião

Os capixabas do Dead Fish retornam a Porto Alegre neste sábado (20) para lançar oficialmente o álbum Labirinto da Memória (2024). O evento, em parceria com a Tampa Tattoo, ocorre no Opinião (José do Patrocínio, 834), a partir das 19h. Além da atração principal, também sobem ao palco as bandas Tropical Mess e Vultures. Os ingressos custam entre R$ 90,00 e R$ 180,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.



O novo disco do grupo foi gestado no decorrer de 2022 e 2023 e é uma mistura de restrospecto, novos planos e "novas aventuras coletivas" da Dead Fish. Sua inspiração nasceu do livro Realismo capitalista, de Mark Fisher, mas também aborda o ideal de um Brasil democrático, "com seu povo alimentado, alegre, ciente de seu papel no planeta e feliz", nas palavras de Darcy Ribeiro e outros pensadores sulamericanos.

Consagrada como um dos principais grupos de hardcore do Brasil, por seu discurso político progressista, a banda discorre, na maioria de suas letras, sobre a saúde e a educação pública, além de denunciar, sem meio termo, a desigualdade, desonestidade, preconceito, hipocrisia e violência no País; tendo se tornado, ainda, referência do hardcore melódico brasileiro.